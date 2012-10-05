Шлагбаум на озере Песчанка оказался незаконным

Прокуратура Емельяновского района добилась возбуждения уголовного дела в отношении организаторов платной зоны отдыха под Красноярском.

Как пояснили в краевом надзорном ведомстве, летом на пляж искусственного озера Песчанка в Емельяновском районе перекрыли доступ. От имени ООО «Рестарт» неизвестные люди брали плату за въезд — 250 рублей с автомашины. При этом, как установили сотрудники прокуратуры, у компании не было никаких прав не этот участок — государственная собственность на него не разграничена, разрешение на организацию пляжа никому не выдавали.

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Во время проверки выяснилось, что директором ООО «Рестарт» является подставное лицо, которое в действительности к ее созданию отношения не имело. Сотрудники прокуратуры передали материалы в МУ МВД России «Красноярское» и в конце августа следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

После проверки деятельность фирмы прекратили, а доступ на озеро открыли для всех желающих. Стоит отметить, что водоем не входил в перечень разрешенных для купания озер.