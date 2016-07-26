Роспотребнадзор разрешил купаться в популярных озерах Шарыповского района

В Роспотребнадзоре провели очередные исследования воды и песка на популярных у красноярцев пляжах. В управлении официально подтвердили — купаться в озерах Линево и Большое в Шарыповском районе можно без боязни получить какое-либо заболевание.

В ближайшее время сотрудники Роспотребнадзора обещают поделиться результатами исследований двух пляжей Красноярского водохранилища — в пос. Приморск и селе Даурское, а также озера Тагарское в Минусинском районе.

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Напомним, рядом с Красноярском купаться и загорать разрешили лишь на озере Семирадского, в карьере рядом с пос. Терентьево гигиеническим требованиям отвечает только вода, а песок может быть опасен. На официальном городском пляже и на острове Татышев купаться надзорное ведомство не рекомендует.

Стоит отметить, что в Хакасии, куда часто едут отдыхать красноярцы, Роспотребнадзор разрешил купаться лишь на городском пляже Абакана в парке культуры и отдыха, в гравийном карьере рядом с рекой Енисее и в озере Шунет. Кроме этого, допуски имеют две зоны рекреации на озере Баланкуль на территории загородных детских лагерей, а также на озере Шира рядом с санаторием.