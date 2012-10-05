Красноярский драмтеатр откроет новый сезон концертом-посвящением Великому Октябрю

15 сентября Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина откроет новый 143-й театральный сезон премьерой драматического концерта «Я. ДРУГОЙ. ТАКОЙ. СТРАНЫ», посвященного 100-летию Великой Октябрьской революции.

В основе спектакля — тексты известного московского поэта и художника Дмитрия Александровича Пригова (1940-2007). Одной из главных тем в его творчестве стала страна, в которой он жил — Союз Советских Социалистических Республик.

Как рассказали в пресс-службе драмтеатра, эта постановка — подарок к столетию Великого Октября. Больше года в театре велась серьезная работа, результатом которой в прошлом сезоне стал театрально-литературный проект Олега Рыбкина «Мы повернули истории бег», посвященный столетию Октябрьской революции. Тогда в Красноярск приехали ученые и театроведы со всей страны, чтобы обсудить изменения в культурном пространстве России на сломе эпох.

«„Я.ДРУГОЙ.ТАКОЙ.СТРАНЫ.“ — попытка разобраться через приговские тексты в понятии „советское“. Мы в советском, советское в нас и т. д. В советском я вижу, с одной стороны, очень много прекрасного — какие-то мощнейшие витальные и духоподъемные энергии, искреннюю веру в светлое будущее. А к каким-то вещам из советского периода сейчас нельзя относиться без иронии, ну, правда. Советское время — это же время, которое все мифологизировало. Поэтому в спектакле мы продолжаем мифологизировать и идеализировать. Скажем так, я все время себе представляю, что бы было, если бы сейчас реально праздновалось 100-летие Революции. Был бы какой-то мощный концерт — с песнями, танцами, стихами. Вот примерно такой концерт мы и делаем», — рассказал в интервью порталу культура24.рф режиссер спектакля Дмитрий Егоров (Санкт-Петербург).

Премьера спектакля «Я.ДРУГОЙ.ТАКОЙ.СТРАНЫ.» состоится 15 сентября в 19:00. Билеты уже в продаже в кассах и на сайте театра.