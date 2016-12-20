«После пожара Краеведческий превратили в притон»: история смутных времён

Красноярский краеведческий музей в XX веке успел побывать и казармой, и лечебницей, и концлагерем для военнопленных. Он горел, пустовал, много раз закрывался и открывался вновь. Мы нашли редкие фото и факты из его удивительной истории.

Исторический музей в Красноярске появился в 1889 году, но только спустя 25 лет для него решили построить отдельное здание. Смелый «египетский» проект для него предложил известный красноярский архитектор и художник Леонид Чернышев.

«Не по себе лес рубите», сказал даже известный в Красноярске доктор Владимир Крутовский, имея в виду громадные средства в 90 тысяч рублей (сейчас это около 100 млн) по смете, и то немногое, с чего была начата сама постройка.

По свидетельству известного красноярского краеведа тех лет, одного из сотрудников музея Александра Яворского, проект «египетского» музея сразу же нашел критиков в лице нерасположенных ко всякого рода новшествам красноярских обывателей с мещанским уклоном мышления. Говорили, что строительство начато без освящения места священником, что на месте стройки были бани, и счастья новому зданию не будет.

Из-за начала Первой мировой войны осенью 1914 года стройка была приостановлена. Но когда в следующем году в здании понадобилось разместить 2 тысячи военных, на достройку деньги были выделены. Во время революции и Гражданской войны в здании сначала находился наблюдательный пункт красноармейцев, потом, после прихода к власти «белых» в нем снова квартировали военные — на этот раз чехословаки.

В 1920 году, когда Красноярск был снова занят войсками Красной армии, оно использовалось как лазарет для тифозных больных. После лазарета здание решили продезинфицировать и случайно устроили сильный пожар.

«Громадное здание представляло картину бушевавшего пламени. Громадные клубы дыма собрали на берегу Енисея массы народа, дымная завеса протянулась далеко по берегу реки, а из окон с ревом вырывались снопы пламени. Водопровод действовал плохо, и пожарные не могли бороться со стихией. С грохотом обрушилась крыша, выгорел верхний этаж, провалились балки аудитории, в окнах полопались все стекла. Не выгорело лишь восточное крыло нижнего этажа», — вспоминали очевидцы.

В 1947 году здание было отремонтировано, а музей снова стал принимать посетителей. Спустя 40 лет плодотворной работы, в 1987 году Красноярский краеведческий музей закрылся на реконструкцию, приуроченную к 100-летнему юбилею учреждения. Завершить ее удалось только в 2001 году — 23 марта в музей пришли первые посетители.

Екатерина Семьина, интернет-газета Newslab.ru, по материалам: www.kkkm.ru, my.krskstate.ru, krasplace.ru.