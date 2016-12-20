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«После пожара Краеведческий превратили в притон»: история смутных времён

«После пожара Краеведческий превратили в притон»: история смутных времён

Интернет-газета Newslab.ru
20.12.2016
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Исторический музей в Красноярске появился в 1889 году, но только спустя 25 лет для него решили построить отдельное здание. Смелый «египетский» проект для него предложил известный красноярский архитектор и художник Леонид Чернышев.

«Не по себе лес рубите», сказал даже известный в Красноярске доктор Владимир Крутовский, имея в виду громадные средства в 90 тысяч рублей (сейчас это около 100 млн) по смете, и то немногое, с чего была начата сама постройка.

По свидетельству известного красноярского краеведа тех лет, одного из сотрудников музея Александра Яворского, проект «египетского» музея сразу же нашел критиков в лице нерасположенных ко всякого рода новшествам красноярских обывателей с мещанским уклоном мышления. Говорили, что строительство начато без освящения места священником, что на месте стройки были бани, и счастья новому зданию не будет. 

До 1914 года городской музей располагался на втором этаже гостиных рядов на Старобазарной площади (сейчас краевой архив на ул. Карла Маркса, 6).
Источник: krasplace.ru
Проект нового музея разработал красноярский архитектор Леонид Чернышев. Он решил выполнить его в египетском стиле.
Источник: www.kkkm.ru
Строительство началось весной 1914 года. Для музея отвели участок на набережной Енисея, отдаленный от центра и не представлявший экономического интереса для городских властей.
Источник: krasplace.ru
Деньги и строительный материал пожертвовали первые лица города и местные промышленники и купцы.
Источник: krasplace.ru
К осени 1914 года были возведены стены и установлены стропила, однако из-за начала Первой мировой войны стройка была приостановлена.
Источник: krasplace.ru
В росписи стен музея принимал участие сам архитектор Леонид Чернышев.
Источник: krasplace.ru

Из-за начала Первой мировой войны осенью 1914 года стройка была приостановлена. Но когда в следующем году в здании понадобилось разместить 2 тысячи военных, на достройку деньги были выделены. Во время революции и Гражданской войны в здании сначала находился наблюдательный пункт красноармейцев, потом, после прихода к власти «белых» в нем снова квартировали военные — на этот раз чехословаки.

В 1920 году, когда Красноярск был снова занят войсками Красной армии, оно использовалось как лазарет для тифозных больных. После лазарета здание решили продезинфицировать и случайно устроили сильный пожар.

«Громадное здание представляло картину бушевавшего пламени. Громадные клубы дыма собрали на берегу Енисея массы народа, дымная завеса протянулась далеко по берегу реки, а из окон с ревом вырывались снопы пламени. Водопровод действовал плохо, и пожарные не могли бороться со стихией. С грохотом обрушилась крыша, выгорел верхний этаж, провалились балки аудитории, в окнах полопались все стекла. Не выгорело лишь восточное крыло нижнего этажа», — вспоминали очевидцы.

«Печальные полуобгорелые руины» — на дворе стоял 1925 год. «Хулиганы устроили там притон и творят всякие безобразия, а публика нижний этаж использует в качестве уборной», — писала газета «Красноярский рабочий».
Источник: krasplace.ru
С 1922 по 1924 год в здании располагался 1-й Красноярский концлагерь для военнопленных. В 1927 году были собраны деньги на ремонт здания.
Источник: www.kkkm.ru
Ремонт вчерне завершился к 1929 году.
Источник: krasplace.ru
В 1930 году в залах снова были выставлены музейные коллекции
Источник: www.kkkm.ru
Вид на музей и набережную в 1920-1930-х годах.
Источник: krasplace.ru
В годы Великой Отечественной войны коллекции музея были законсервированы, а в его здании располагались эвакуированные учреждения.
Источник: krasplace.ru
1957 год. Ледоход у здания музея.
Источник: kraevushka.livejournal.com

В 1947 году здание было отремонтировано, а музей снова стал принимать посетителей. Спустя 40 лет плодотворной работы, в 1987 году Красноярский краеведческий музей закрылся на реконструкцию, приуроченную к 100-летнему юбилею учреждения. Завершить ее удалось только в 2001 году — 23 марта в музей пришли первые посетители.

В 2001 году музей открывали губернатор края Александр Лебедь и вице-премьер РФ Валентина Матвиенко.
Источник: www.kkkm.ru
Лебедь произнес речь прямо на борту корабля первопроходцев Сибири
Источник: www.kkkm.ru
Первых лиц встречали «египтянки», отсылавшие к гостей к 100-летней истории музея.
Источник: www.kkkm.ru
Все 90-е музей был закрыт для посетителей
Источник: www.kkkm.ru
Краеведческий музей сегодня

Екатерина Семьина, интернет-газета Newslab.ru, по материалам: www.kkkm.ru, my.krskstate.ru, krasplace.ru.

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