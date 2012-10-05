«МЦ-Маршал» представляет специальные условия на девять автомобилей Mazda 6

С 11 по 17 сентября автосалон «МЦ-Маршал» представляет специальные условия на ограниченную серию автомобилей Mazda 6. Максимальная выгода достигает 210 000 рублей*. В акции участвуют девять автомобилей Mazda 6 в различных цветах и комплектациях.
ТОП-9 автомобилей Mazda 6:
|
VIN
|
Модель
|
Описание
|
Цвет кузова
|
Салон
|
RUMGJ523802001518
|
Mazda 6
|
2,5 АТ, 192 л.с., Executive
|
Красный
|
Черная кожа NAPPA
|
RUMGJ523802002155
|
Mazda 6
|
2,5 АТ, 192 л.с., Supreme Plus
|
Коричневый
|
Бежевая кожа
|
RUMGJ526802002499
|
Mazda 6
|
2,0 АТ, 150 л.с., Supreme Plus
|
Красный
|
Черная ткань
|
RUMGJ526802002662
|
Mazda 6
|
2,0 АТ, 150 л.с., Supreme Plus
|
Белый перламутр
|
Черная кожа
|
RUMGJ523802002669
|
Mazda 6
|
2,5 АТ, 192 л.с., Executive
|
Черный металлик
|
Черная кожа NAPPA
|
RUMGJ523802002736
|
Mazda 6
|
2,5 АТ, 192 л.с., Supreme Plus
|
Белый перламутр
|
Черная ткань
|
RUMGJ523802002709
|
Mazda 6
|
2,5 АТ, 192 л.с., Supreme Plus
|
Белый перламутр
|
Черная кожа
|
RUMGJ526802003273
|
Mazda 6
|
2,0 АТ, 150 л.с., Active
|
Серебристый металлик
|
Черная ткань
|
RUMGJ526802003368
|
Mazda 6
|
2,0 АТ, 150 л.с., Supreme Plus
|
Красный
|
Черная ткань
Более подробную информацию можно узнать у менеджеров отдела продаж ООО «МЦ-Маршал» по тел. +7 (391) 205-09-09.
*Указанная выгода действительна с 11 по 17 сентября 2017 года на ограниченное количество автомобилей Mazda6 в наличии в МЦ-Маршал и включает в себя выгоды по всем действующим акциям и программе «трейд-ин/утилизация». Подробности в ООО «МЦ-Маршал». Не является офертой.
На правах рекламы
Тема закрыта для добавления комментариев.