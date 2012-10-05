«МЦ-Маршал» представляет специальные условия на девять автомобилей Mazda 6

С 11 по 17 сентября автосалон «МЦ-Маршал» представляет специальные условия на ограниченную серию автомобилей Mazda 6. Максимальная выгода достигает 210 000 рублей*. В акции участвуют девять автомобилей Mazda 6 в различных цветах и комплектациях.

ТОП-9 автомобилей Mazda 6:



Более подробную информацию можно узнать у менеджеров отдела продаж ООО «МЦ-Маршал» по тел. +7 (391) 205-09-09.

*Указанная выгода действительна с 11 по 17 сентября 2017 года на ограниченное количество автомобилей Mazda6 в наличии в МЦ-Маршал и включает в себя выгоды по всем действующим акциям и программе «трейд-ин/утилизация». Подробности в ООО «МЦ-Маршал». Не является офертой.