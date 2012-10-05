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«МЦ-Маршал» представляет специальные условия на девять автомобилей Mazda 6
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«МЦ-Маршал» представляет специальные условия на девять автомобилей Mazda 6

12 сентября 9:47
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С 11 по 17 сентября автосалон «МЦ-Маршал» представляет специальные условия на ограниченную серию автомобилей Mazda 6. Максимальная выгода достигает 210 000 рублей*. В акции участвуют девять автомобилей Mazda 6 в различных цветах и комплектациях.

Фото: «МЦ-Маршал»

ТОП-9 автомобилей Mazda 6:

VIN

Модель

Описание

Цвет кузова

Салон

RUMGJ523802001518

Mazda 6

2,5 АТ, 192 л.с., Executive

Красный

Черная кожа NAPPA

Узнать специальную цену

RUMGJ523802002155

Mazda 6

2,5 АТ, 192 л.с., Supreme Plus

Коричневый

Бежевая кожа

Узнать специальную цену

RUMGJ526802002499

Mazda 6

2,0 АТ, 150 л.с., Supreme Plus

Красный

Черная ткань

Узнать специальную цену

RUMGJ526802002662

Mazda 6

2,0 АТ, 150 л.с., Supreme Plus

Белый перламутр

Черная кожа

Узнать специальную цену

RUMGJ523802002669

Mazda 6

2,5 АТ, 192 л.с., Executive

Черный металлик

Черная кожа NAPPA

Узнать специальную цену

RUMGJ523802002736

Mazda 6

2,5 АТ, 192 л.с., Supreme Plus

Белый перламутр

Черная ткань

Узнать специальную цену

RUMGJ523802002709

Mazda 6

2,5 АТ, 192 л.с., Supreme Plus

Белый перламутр

Черная кожа

Узнать специальную цену

RUMGJ526802003273

Mazda 6

2,0 АТ, 150 л.с., Active

Серебристый металлик

Черная ткань

Узнать специальную цену

RUMGJ526802003368

Mazda 6

2,0 АТ, 150 л.с., Supreme Plus

Красный

Черная ткань

Узнать специальную цену


Более подробную информацию можно узнать у менеджеров отдела продаж ООО «МЦ-Маршал» по тел. +7 (391) 205-09-09.

*Указанная выгода действительна с 11 по 17 сентября 2017 года на ограниченное количество автомобилей Mazda6 в наличии в МЦ-Маршал и включает в себя выгоды по всем действующим акциям и программе «трейд-ин/утилизация». Подробности в ООО «МЦ-Маршал». Не является офертой.

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