В России увеличилось число потенциальных банкротов

Число жителей России, которые потенциально могут быть признаны банкротами, за последние два года увеличилось почти на 14%. К такому выводу пришли аналитики Объединенного Кредитного Бюро, изучив хранящуюся у них информацию о заемщиках.

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К потенциальным банкротам специалисты отнесли людей с общим долгом более 500 тысяч рублей и просрочкой платежа хотя бы по одному из кредитов более 90 дней. Таких в России к концу первого полугодия 2017 года оказалось 660 тысяч человек. Двумя же годами ранее их было 580 тысяч.

Больше всего тех, кого могут признать банкротом, среди людей, имеющих два кредита. Таких 21 % от общего числа потенциально обанкроченных. Чуть меньше, 19 %, тех, у кого три кредита. Держателей же одного займа — всего 16 %.

Основным драйвером роста числа потенциальных банкротов являются кредиты наличными — 73 % взявших их заемщиков попадают в проблемную категорию. На втором месте идут автокредиты с показателем 10,2 %. Меньше всего потенциальных банкротов среди владельцев POS-кредитов.