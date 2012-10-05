Красноярские дошкольники «построили» достопримечательности мира

Педагоги и воспитанники красноярского детского сада № 36 (ул. Иркутская, 4) превратили свое учреждение в музей. На прогулочных площадках и в стенах садика дошкольники «построили» достопримечательности разных стран мира, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

В группах, коридорах и на улице каждое свободное место теперь заняли музейные экспонаты, макеты мировых и красноярских достопримечательностей, 3D-картины. Не выходя из детского сада дети совершают кругосветное путешествие. В холлах детского сада представлены панно «Наскальная живопись», «Египет», «Древняя Греция», «Япония», «Африка», фигуры памятников архитектуры, открыта художественная галерея, в которой размещены акварели известного красноярского художника Валерия Кудринского.

Центральное место в экспозиции отведено истории Красноярска и его знаковым местам и зданиям. Дети и воспитатели смастерили интерактивные макеты красноярского острога, Роева ручья, Крайнего Севера, деревенского дворика, русской избы. Примечательно, что большинство экспонатов воспитатели, ребятишки и родители сделали своими руками. Некоторые вещи, а также домашняя утварь и игрушки «переселились» в учреждение из домов.

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Путешествие по миру не ограничивается зданием садика, во дворе учреждения установлены миниатюрные копии красноярских достопримечательностей. Прогулочные площадки украшают фигуры краеведческого музея, часовни, государственного цирка, ракеты, фонтана «Бременские музыканты» и многие другие.