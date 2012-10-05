Красноярские дошкольники «построили» достопримечательности мира

Педагоги и воспитанники красноярского детского сада № 36 (ул. Иркутская, 4) превратили свое учреждение в музей. На прогулочных площадках и в стенах садика дошкольники «построили» достопримечательности разных стран мира, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.
В группах, коридорах и на улице каждое свободное место теперь заняли музейные экспонаты, макеты мировых и красноярских достопримечательностей, 3D-картины. Не выходя из детского сада дети совершают кругосветное путешествие. В холлах детского сада представлены панно «Наскальная живопись», «Египет», «Древняя Греция», «Япония», «Африка», фигуры памятников архитектуры, открыта художественная галерея, в которой размещены акварели известного красноярского художника Валерия Кудринского.
Центральное место в экспозиции отведено истории Красноярска и его знаковым местам и зданиям. Дети и воспитатели смастерили интерактивные макеты красноярского острога, Роева ручья, Крайнего Севера, деревенского дворика, русской избы. Примечательно, что большинство экспонатов воспитатели, ребятишки и родители сделали своими руками. Некоторые вещи, а также домашняя утварь и игрушки «переселились» в учреждение из домов.
Путешествие по миру не ограничивается зданием садика, во дворе учреждения установлены миниатюрные копии красноярских достопримечательностей. Прогулочные площадки украшают фигуры краеведческого музея, часовни, государственного цирка, ракеты, фонтана «Бременские музыканты» и многие другие.
«Дети не просто наблюдатели, они непосредственные участники экспозиции. Воспитанники могут потрогать историю руками — погружение детей в тему позволяет им лучше понять традиции и быт своей Родины. Например, ребятишки переодеваются в национальные костюмы и заходят в стилизованный деревенский дом. Главный принцип музейного образования — „ценностям нельзя научиться, ценности необходимо пережить“. Такой подход учит детей культурным, национальным и региональным традициям, способствует разностороннему развитию личности ребятишек», — рассказывают в детском саду.
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