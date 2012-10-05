РУСАЛ делает ставку на новые сплавы и экологическую эффективность

Перспективы развития цветной металлургии и алюминиевой промышленности в Красноярском крае обсуждают участники и гости IX Международного конгресса и выставки «Цветные металлы и минералы — 2017». Одним из организаторов масштабного отраслевого форума является компания РУСАЛ.

В Красноярске более 700 специалистов из 25 стран мира обсуждают пути развития металлургической отрасли в условиях, когда потребление алюминия и спрос на продукцию цветной металлургии в мире растут. В этой ситуации, отметил в разговоре с журналистами технический директор РУСАЛа Виктор Манн, на первый план выходит развитие экологичных технологий производства металла и выпуск новых видов сплавов, которые будут использоваться, например, в электромобилях, других видах транспорта, а также в энергетике.

Уже сегодня компанией созданы виды алюминиевых электрических кабелей, которые имеют проводимость, сравнимую с медными аналогами, но в разы легче и доступнее по цене.

«Мы активно работаем в направлении создания новых сверхлегких и сверхпрочных материалов и развития технологии 3D-печати из порошкового алюминия и сплавов. Доля алюминия во всех видах транспорта растет, запрос от отрасли на новые сплавы, которые сочетают в себе лёгкость, прочность и доступную цену, тоже увеличивается. И наша задача — закрепить свое технологическое лидерство в отрасли, в том числе за счет инновационных решений», — отметил Виктор Манн.

Осенью 2017 года на КрАЗе будет запущен новый комплекс по производству востребованных на рынке цилиндрических слитков большого диаметра производительностью 120 тысяч тонн в год. Это продукция с высокой добавленной стоимостью, доля которой в сбыте компании постоянно увеличивается. Использоваться она будет, в первую очередь, в строительной отрасли.

На базе КрАЗа в 2018 году планируется запустить экспериментальный литейный центр для апробации разных видов сплавов. Он одновременно станет испытательным полигоном для тестовых партий сплавов и разгрузит основные мощности. Инвестиции в проект составят более 1,5 миллиарда рублей.

«Что касается экологичных технологий, то на КрАЗе уже работают электролизеры по технологии инертного анода. Мы считаем это настоящим прорывом в производстве алюминия, которое станет экологически чистым. Теперь мы стремимся перевести эту технологию в массовое производство, чтобы чистый алюминий становился конкурентоспособным в существующих экономических условиях», — отметил Виктор Манн.

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Кроме того, две трети корпусов электролиза Красноярского алюминиевого завода к настоящему времени переведены на технологию «экологического Содерберга». В ближайшие два года на КрАЗе будет завершено внедрение этой технологии, которая позволяет снижать вредные выбросы.

Еще одним важным направлением, сообщил Виктор Манн, стала разработка технологий вторичной переработки отходов. В Красноярске уже работает технология по улавливанию серы из отходов и выводу ее в востребованное сырье для деревообрабатывающей и других отраслей промышленности.