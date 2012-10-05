В Красноярске объявили сбор макулатуры и электронного мусора

С 11 по 17 сентября красноярцы могут сдать электронный мусор, пластик и макулатуру в переработку. Сбором занимается Трудовой отряд главы города, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Подростки из отряда проводят такие акции ежегодно весной и осенью. Так, в марте за три недели бойцы вместе с жителями краевого центра собрали 500 кг пластика, 231 кг батареек (более 11,5 тысяч штук), 1 300 ртутных ламп и более 1 тонны макулатуры.

Трудовой отряд главы города примет от красноярцев ртутные лампы, батарейки, пластик, макулатуру в своих структурных подразделениях в любой будний день с 9 до 18 часов.

Адреса пунктов приема:

Железнодорожный район — ул. Ады Лебедевой, 149, тел.: (391) 211-95-01;

Кировский район — ул. Академика Павлова, 37а, тел.: (391) 260-17-47;

Ленинский район — ул. Мичурина, 17, тел.: (391) 220-90-09;

Октябрьский район — ул. Попова, 12, тел.: (391) 218-01-34;

Свердловский район — ул. Парашютная, 8а, тел.: (391) 204-06-43;

Советский район — пр. Металлургов, 22а, тел.: (391) 224-68-00;

Центральный район — ул. Карла Маркса, 47, тел.: (391) 227-73-79;

СП «Шанс» — ул. Академика Вавилова, 53, тел.: (391) 201-54-91;

Штаб Трудового отряда главы города — ул. Карла Маркса, 49, тел.: (391) 227-92-01.

В этом году адрес круглогодичной точки приёма батареек и ртутных ламп изменился: теперь принести электронный мусор в любое время года можно в молодёжный «Центр путешественников» по адресу: ул. Карла Маркса, 49.

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«Экологическое просвещение горожан является одной из главных задач нашего молодёжного движения. Мы рады рассказать жителям города о важности правильной утилизации опасного мусора и помочь им передать его в переработку. Но, в свою очередь, просим горожан соблюдать несколько условий акции: для передачи в переработку приносить ртутные лампы не более 50 см в длину, а пластиковую тару заранее помыть и, по возможности, компактно упаковать. Соблюдение этих простых правил обеспечит безопасное и комфортное хранение собранного мусора в пунктах приёма», — отмечает командир Трудового отряда главы города Данила Липатов.

Ответственность за передачу на переработку собранного мусора берёт на себя главный партнёр акции предприятие по обращению с отходами ООО «Экоресурс».

Узнать подробности об экологической акции можно по телефону Штаба Трудового отряда: (391) 227-92-01.