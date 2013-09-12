В мэрии не уверены, нужна ли ИКЕА в красноярских Солонцах

Причиной расторжения договора аренды земельного участка в «Солонцах-2» для строительства компанией ИКЕА гипермаркета в Красноярске стало изменение подходов шведских мебельщиков к реализации этого проекта. Об этом рассказал и.о. руководителя департамента муниципального имущества Красноярска Максим Несанов.

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По его словам, компания не успевала осваивать выделенные им 50 гектаров земли в том темпе, в котором собиралась изначально. Потому они и пересмотрели свои позиции в этом вопросе.

«Теперь они говорят о необходимости уменьшения участка до 25-30 гектаров, — говорит Несанов, — причем, если мы пойдем на это, то ИКЕА готова продолжить строительство гипермаркета в Красноярске».

Это означает, что компании нужно будет победить в новом аукционе, провести который раньше следующего года не получится. Но будет ли он объявлен в принципе — никаких гарантий нет.

«Мы исходим из задач развития микрорайона „Солонцы-2“, — говорит Несанов, — и рассматриваем различные варианты, в том числе и нахождение других инвесторов. С точки зрения департамента, не важно — будет это ИКЕА, или кто-то иной».

Напомним, что шведская компания выиграла аукцион на право аренды земельного участка в январе 2016 года. С того момента и до расторжения договора за пользование землей она заплатила порядка 400 млн рублей в бюджет Красноярска.