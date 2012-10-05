«Готовьте 100 тысяч!»: новые iPhone в Красноярске появятся через неделю-две (видео)

Первые iPhone 8, 8 Plus и Х, презентованные сегодня ночью, приедут в Красноярск в двадцатых числах сентября. Об этом Newslab.ru рассказал руководитель отдела продаж сети магазинов «Техномакс» Максим Багаев.

По его словам, первое время, как обычно, будет наблюдаться дефицит этих устройств — особенно премиальных iPhone Х.

«В отличие от iPhone 8 и 8 Plus, обладающих тем же формфактором, что и iPhone 7 и 7 Plus, „десятка“ — это совершенно новое устройство, — говорит Багаев, — стеклянный корпус, OLED экран — это все накладывает серьезные ограничения на объемы производства этих аппаратов, поэтому наибольший дефицит будет именно по ним».

Соответственно, цены на них будут много выше официальных — желающим одними из первых в Красноярске купить iPhone Х придется выложить за него порядка 100-120 тысяч рублей. При этом, доступны будут только некоторые модели — какие именно, пока не ясно.

Полная линейка новых iPhone (всех цветов и объемов памяти) появится на красноярских прилавках не раньше ноября этого года, прогнозирует Багаев.

Новые iPhone 8 и 8 Plus, с диагональю экрана 4,7 и 5,5 дюйма, соответственно, построены на базе нового процессора A11 Bionic. Выпускаться они будут в двух версиях — 64 и 256 ГБ постоянной памяти. Также пока предполагается три цветовых решения для этих аппаратов — серебристый, «серый космос» и новый золотой оттенок.

Премиальная версия iPhone X выполнена в стеклянном корпусе. Его безрамочный экран диагональю 5,8 дюйма обладает разрешением 2436и1125 точек. Процессор, объем постоянной памяти и набор цветов у «десятки» такие же, как у 8 и 8 Plus.