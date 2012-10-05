«Норникель» оказался в лидерах рейтинга экологической деятельности крупнейших российских компаний

Телеканал «Живая планета» и Институт современных медиа (MOMRI) представили рейтинг экологической деятельности 33 российских компаний топливно-энергетического и металлургического секторов экономики за первое полугодие 2017 года.

На результаты рейтинга существенное влияние оказало то, что текущий год был объявлен Годом экологии — активность компаний в природоохранной сфере существенно выросла, также увеличился интерес СМИ к указанной теме. Большинство компаний существенно, иногда в разы, увеличили свой индекс. Практически вровень с лидером — компанией «Газпром» — идет компания «Норникель».

«Результаты свидетельствуют, что для представителей российского бизнеса природосберегающая и экологическая деятельность перестала быть чем-то разовым и краткосрочным и воспринимается крупнейшими компаниями и СМИ как стратегическая», — отметили организаторы конкурса.

Что касается деятельности «Норникеля», то проектам в сфере экологии в компании уделяют особое внимание. Так, в июле «Норникель» презентовал федеральным чиновникам свою масштабную экологическую программу «Серный проект», которая будет реализована на Надеждинском металлургическом заводе. Она позволит сократить выбросы диоксида серы в Норильске более чем на 75%.

5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, «Норникель» провел экологическую акцию «Экочас «Норникеля» — приостановил работу основных производственных предприятий в Норильске и на Кольском полуострове. Также, «Норникель» вошел в топ рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России, который впервые составили по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF).



Ранее в рамках КЭФ-2017 вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных сообщила, что современная металлургия нуждается во внедрении так называемых «зеленых» технологий. «Норникель» намерен потратить на экологические мероприятия 250 млрд рублей до 2023 года. Из них 200 млрд будут направлены на север Красноярского края.