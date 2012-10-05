Красноярские стартаперы смогут бесплатно «прокачать» свои интернет-проекты

C 15 по 17 сентября в Красноярске пройдет очередной Harvest — интенсив для интернет-проектов, организованный Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ).

В течение трех дней участники будут обучаться новым инструментам работы и применять их для развития собственного бизнеса. Основная цель — максимально «прокачать» проект, используя компетенции экспертов. Провести проблемные интервью, оценить рынок, создать продукт пригодный для продаж, подготовить презентацию для инвестора. К участию приглашаются интернет-сервисы, iOS\Android — приложения, системы автоматизации бизнес-процессов, интернет-вещей, телемедицина и не только.

В пятницу, 15 сентября, речь пойдет о правильной комплектации команды, а также методологии customer development, позволяющей сформулировать истинную ценность для будущих пользователей.

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Суббота начнется с обсуждения горячей темы «ICO для стартапа». Тем, кто собирается выпустить токены (электронные монеты) для своего проекта — необходимо заполнить заявку, чтобы получить информацию из первых рук. Далее участников ждут выступления на темы: как правильно обрабатывать информацию от пользователей, оценивать рынок и проводить анализ конкурентов, а также мастер-класс по оформлению презентаций.

В воскресной экспертной сессии команду получат обратную связь от предпринимателей и специалистов различных областей.

Гостями Harvest станут: Леонид Чернигов (Иркутск), Наталья Одегова (Новосибирск), Тимур Хафизов (Москва). В роли экспертов выступят: Наталья Сагитова, Андрей Иванов, Александр Колташев, Иван Санников, Елена Новикова, Роман Забродин, Максим Багаев, Евгений Шустов, Дмитрий Деменков, Анна Антипина, Василий Юрченко.

«В финале мероприятия не обойдется без призов, сувениров и приглашений интересных команд в заочный и очный Акселератор ФРИИ, где команды получают инвестиции в размере 2,1 млн рублей и мощнейшую экспертную поддержку, — сообщил представитель ФРИИ в Красноярске Игорь Утьманов. — Дополнительно команды с сильными идеями получат приглашение в акселератор Андрея Шевелёва „300 Стартапов“. Проекты, полезные для региона, смогут рассчитывать на поддержку от КРИТБИ».

Заполнить заявку на участие можно здесь. Участие бесплатное, регистрация обязательна. Адрес проведения: пр. Свободный, 75. Начало — 15 сентября в 15:00.