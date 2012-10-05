В Красноярске задержали насильника с косичкой (видео)

Насильника с косичкой прятали от полиции его родственники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Поиски начались в конце марта этого года — 40-летнего мужчину заподозрили в совершении сексуального насилия в отношении 17-летней девочки. Задержать его тогда не удалось, он оказал сопротивление. Следователи опубликовали информацию о нем: злоумышленник управляет белым автомобилем Lada Priora и носит длинные волосы темного цвета, заплетенные в косичку.

Вчера злоумышленника удалось задержать в Свердловском районе Красноярска — он прятался в квартире своего брата. Для того, чтобы скрываться от полиции, мужчина изменил внешность — отрастил усы, бороду и изменил прическу.

«Благодаря слаженным действиям сотрудников органов внутренних дел сегодня удалось установить, что мужчина может скрываться у своих родственников. В ходе спецоперации при силовой поддержке бойцов Росгвардии подозреваемый был задержан», — отметили в пресс-службе.

В ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю рассказали, что мужчина совершал преступления по схожему сценарию: подъезжал к девочке на автомобиле и предлагал ей за деньги провести уборку в его квартире или офисе. Затем он привозил подростков к себе домой, совершал сексуальное насилие и отпускал. Несколько своих жертв он нашел на сайте по поиску работы.

Пока следователям известно о 8 пострадавших и 14 случаях насилия над ними. Как они выяснили, мужчина записывал на видео свои преступления, а затем шантажировал девушек, заставляя их вступать в половую связь повторно. Следователи попросили всех, кто пострадал от действий обвиняемого, обращаться в следственные органы по телефонам: (391) 261-93-07 и 261-11-68.

В ближайшее время суд определит меру пресечения злоумышленнику — следователи просят заключить его под стражу. На его имущество уже наложили арест. Как пояснили в следственном управлении, у него нашли жилой дом в Емельяново, квартиру в Красноярске и 24 земельных участка.