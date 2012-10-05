>
>
Медведь вышел к людям в Ачинском районе
Новости
/
Происшествия
,
В Красноярском крае

Медведь вышел к людям в Ачинском районе

14 сентября 11:58
1

В Красноярском крае медведи продолжают выходить к населенным пунктам. Об очередном инциденте рассказала жительница Красноярского края Елена Мутовина. Женщина сообщила, что видела медведя в районе платформы Тимохино в Ачинском районе.

В Ачинском районе медведь вышел к людям
Фото: vk.com/achinskavto
Зверь разорил улья на одной из дач
Фото: vk.com/achinskavto

Материалы по теме
В Красноярском крае медведь загрыз мужчину

По словам Елены, медведь забрался на ее дачный участок и разорил ульи.

Дачница отметила, что зверь прошелся и по другим огородам.

В полиции сообщили, что по заявлению жителей сотрудники выезжали на место и обследовали территорию, но хищника не обнаружили.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать