Медведь вышел к людям в Ачинском районе

В Красноярском крае медведи продолжают выходить к населенным пунктам. Об очередном инциденте рассказала жительница Красноярского края Елена Мутовина. Женщина сообщила, что видела медведя в районе платформы Тимохино в Ачинском районе.
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По словам Елены, медведь забрался на ее дачный участок и разорил ульи.
Дачница отметила, что зверь прошелся и по другим огородам.
В полиции сообщили, что по заявлению жителей сотрудники выезжали на место и обследовали территорию, но хищника не обнаружили.
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