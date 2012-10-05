Медведь вышел к людям в Ачинском районе

В Красноярском крае медведи продолжают выходить к населенным пунктам. Об очередном инциденте рассказала жительница Красноярского края Елена Мутовина. Женщина сообщила, что видела медведя в районе платформы Тимохино в Ачинском районе.

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По словам Елены, медведь забрался на ее дачный участок и разорил ульи.

Дачница отметила, что зверь прошелся и по другим огородам.

В полиции сообщили, что по заявлению жителей сотрудники выезжали на место и обследовали территорию, но хищника не обнаружили.