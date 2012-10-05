Красноярцам помогут укрепить иммунитет и справиться со стрессами на Ярмарке здоровья

С 20 по 24 сентября в МВДЦ «Сибирь» пройдет Ярмарка здоровья. Здесь красноярцы получат уникальную возможность опробовать различные виды и техники массажа, узнать секреты банного искусства, попариться в фитобочке, испытать на себе необычные методы китайской медицины и зарядиться пользой целебных трав.

Ярмарка будет поделена на множество локаций, в каждой из которых посетители смогут укрепить иммунитет и получить свою порцию здоровья накануне осенне-зимнего сезона. Прямо на ярмарке будет работать настоящая русская баня, где профессиональный парильщик Евгений Щербо проведет мастер-классы и научит правильному банному массажу вениками.

Впервые в рамках ярмарки пройдет фестиваль массажа «Мир SPA». В течение трех дней — с 21 по 23 сентября — профессиональные массажисты продемонстрируют самые необычные техники массажа и особые авторские комбинации: например, старославянский массаж живота; китайские и индийские техники, запускающие внутреннее исцеление через воздействие на чакры и энергетические линии; суставные техники, которые позволяют мягко корректировать положение суставов и другие виды массажа.

Только 21-23 сентября известный врач-терапевт из Китая — доктор Сюн Сюечи проведет для красноярцев прием. Он продемонстрирует авторскую запатентованную технику электромассажа при помощи микротоков, а также методику лечения огнем. На ярмарке все желающие смогут попасть к доктору Сюечи на прием со скидкой 50 %.

Лекции о пользе сибирских трав прочитает известная травница Екатерина Матвеева — эксперт «Нового утра» на ТВК. Она расскажет, как поддержать иммунитет осенью, предложит свои авторские фитосборы и расскажет, как правильно собирать, сушить и заваривать травяные чаи.

Также на ярмарке можно попробовать уникальный тренажер — «правИло», который мягко правит позвоночник, связки и суставы путем растягивания тела за конечности. Здесь же будут делать висцеральный массаж, который позволяет восстановить правильное положение внутренних органов

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С посетителями будут работать и профессиональные психологи, а также арт-терапевты, которые предложат заняться правополушарным рисованием. Оно помогает улучшить эмоциональное состояние, справиться с плохим настроением и осенней хандрой.

Традиционно на ярмарке пройдет выставка-продажа полезной фитопродукции, где можно купить алтайские, арабские, китайские травы, всевозможные фиточаи, природную косметику, витамины и масла. Также будет предложена различная физиотерапевтическая аппаратура и современные медицинские приборы для домашнего использования. Свои услуги предложат лучшие сибирские санатории-профилактории.

«Ярмарка здоровья и народной медицины» пройдет с 20 по 24 сентября 2017 года в Красноярске. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Время работы: 20 — 23 сентября с 10:00 до 18:00, 24 сентября с 10:00 до 17:00 Стоимость билета — 100 рублей, для пенсионеров — 70 рублей, детям до 14 лет — вход свободный.