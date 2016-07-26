Каждый третий ВИЧ-инфицированный россиянин не догадывается о своем статусе

Специалисты Минздрава России рассказали об уровне осведомленности жителей страны о собственном статусе. Согласно статистике, 30 % от общего числа ВИЧ-инфицированных россиян не догадываются о том, что у них есть это заболевание.



Эксперты отметили, что такие граждане рискуют запустить болезнь и перевести ее в СПИД. Кроме этого, они подвергают риску окружающих людей и распространяют вирус.

«Как же этого избежать? Очень просто — надо хотя бы раз в год проводить тестирование на ВИЧ. Для этого в каждом городе есть специализированные центры, где каждый может пройти обследование и быть уверенным в своем статусе. Но иногда случаются ситуации, когда оперативно пройти полноценное медицинское тестирование нет возможности. Для таких ситуаций придумали прекрасный выход — экспресс-тесты на ВИЧ. С развитием технологий они становятся все более точными и во многом не уступают лабораторному тестированию», — отметили в Минздраве.

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В настоящее время используются три вида экспресс-тестов: по образцу слюны, мочи или крови. Первый вид тестов является самым популярным. Для определения наличия вируса иммунодефицита человека, необходимо собрать околодесную жидкость — слюну. Результат будет готов уже через 20 минут.

Экспресс-тест, в котором для определения ВИЧ используется образец мочи, менее популярен — для получения результата нужно собрать мочу в баночку и окунуть туда полоску. Результат будет готов в течение 10-20 минут.

Для определения ВИЧ в организме по образцу крови необходимо взять кровь из пальца и опустить в прибор. Как утверждают эксперты, сложность данного теста в том, что нужно нарушать кожный покров, а вирус в крови из пальца может храниться не более 2-3 минут, поэтому материал нужно сразу использовать для определения результатов тестирования.

Для подтверждения результатов экспресс-тестов необходимо пройти повторное тестирование в специализированном центре или поликлинике. «Об этом не стоит забывать, чтобы иметь 100% результат и быть уверенным в своем статусе», — уточнили в Минздраве.

Узнать подробнее о ВИЧ/СПИД можно узнать на официальном интернет-портале Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИДа.