Избавлявший от одиночества «целитель» проведет в колонии 4,5 года (видео)

Полицейские доказали вину 33-летнего красноярца, который представлялся целителем и воровал золото. Как пояснили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», суд отправил его в заключение на 4,5 года.

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Заявления о том, что целитель, обещавший снять порчу и «родовое проклятие» с золотых украшений, ворует драгоценности стали поступать в отдел полиции № 5. Всего жертвами мужчины оказались 11 человек, а ущерб превысил 400 тыс. рублей. Все они рассказали, что контакты злоумышленника нашли в интернете. Он обещал снять порчу и «избавить от одиночества».

Сотрудники уголовного розыска сумели найти и задержать лже-целителя. Он рассказал, что создал группу в социальных сетях, а женщины сами находили его. Во время беседы он рассказывал о проклятии и просил передать ему ценные вещи.

«Для возмещения ущерба потерпевшим часть похищенных вещей была изъята, на имущество подозреваемого наложен арест», — пояснили в пресс-службе.