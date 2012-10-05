Красноярские полицейские изъяли наркотики у тувинского нарушителя ПДД

В Емельяновском районе Красноярского края сотрудники полиции задержали жителя Тувы, который перевозил гашиш. На федеральной трассе Р-255 автоинспекторы остановили молодого человека за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов 23-летний водитель заметно нервничал, из-за чего инспекторы решили осмотреть автомобиль.

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Во время осмотра на заднем сиденьи автомобиля полицейские обнаружили замотанный в полиэтилен сверток с неизвестным веществом. Проведенная экспертиза показала, что молодой человек перевозил наркотики — в свертке оказалось 620 граммов гашиша.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное хранение, перевозка наркотических средств», тувинцу грозит до 10 лет лишения свободы.