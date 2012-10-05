В Красноярске машина инкассаторов и таксист не поделили проезд по кольцу (видео)

В Красноярске на ул. Брянская произошла авария — машина инкассаторов выехала на разделительный «островок» и сбила дорожный знак. Происшествие попало в поле зрения камер наблюдения. Запись опубликовали в социальных сетях.

На записи видно, что автомобиль инкассаторов двигается по ул. Брянская в сторону ул. 2-я Брянская по левому ряду. На кольце на ул. 2-я Озерная водитель решил проехать прямо и чуть не столкнулся с легковой машиной с маркировкой такси. Таксист заехал на кольцо с правого ряда и планировал повернуть на Озерную.

Уходя от удара инкассаторский автомобиль вылетел на разделительный островок и сбил дорожный знак. Таксист почти сразу покинул перекресток. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, в происшествии никто не пострадал, сотрудники полиции сейчас выясняют, кто именно из участников дорожного движения нарушил правила.