Рейсовый автобус протаранил машину инкассаторов

Сегодня на ул. Маерчака в Красноярске междугородний пассажирский автобус врезался в стоявшую на обочине машину инкассаторов.

Как рассказали очевидцы в соцсети, перед ехавшим по левому ряду автобусом резко затормозил автомобиль. Пытаясь уйти от столкновения с ним, водитель автобуса повернул вправо и врезался в машину инкассаторов, которая стояла в правом ряду, прямо перед пешеходным переходом.

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По данным ГИБДД, происшествие обошлось без пострадавших. В момент аварии пассажиров в автобусе не было.

Сотрудники дорожной полиции продолжают работать на месте ДТП.