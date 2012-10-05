День семьи и любители хоббита: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в пятницу.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу в Красноярске облачность и дождь. Температура воздуха днем составит 12°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

В 13:00 в Молодежной библиотеке на Щорса соберутся любители творчества Джона Толкина, который известен всему миру своим грандиозным романом-трилогией «Властелин колец» (6+). Толкин создал несколько искусственных языков, а такие его слова, как «хоббит» и «варг» уже давно вошли в Оксфордский словарь. Роман стал настолько популярным, что был переведен как минимум на 38 языков, по нему создано множество фильмов, спектаклей, настольных и компьютерных игр. Если вы поклонник творчества Толкина или хотите познакомиться с новой фантастической вселенной, то вам сюда.

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В кинотеатре Мечта пройдет первая встреча тематического клуба «Киноперсона» (12+). Программу киноклуба составят вечера, посвященные ярким персонам отечественного и зарубежного кино — Василию Шукшину, Нонне Мордюковой, Леониду Гайдаю, Марчелло Мастроянни, Федерико Феллини и многим другим. На сегодняшней встрече посмотрят и обсудят фильм «Комиссар» режиссера Александра Аскольдова с Нонной Мордюковой в главной роли. Начало встречи в 14:00.

В сквере возле Дворца Труда и Согласия (пр. Металлургов, 22) пройдёт районный праздник «День Петра и Февронии». День празднования памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, также почитаемый как день семьи, любви и верности, с 2013 года отмечается в нашей стране дважды: в июле и в сентябре. Для гостей праздника будет организована продажа продовольственных товаров и сувенирной продукции местных производителей. В программе: интерактивные площадки, мастер-классы, игровые локации и выставки. Праздник начнётся в 14:00. В 15:00 начнется торжественное открытие праздника, где будут чествовать молодожёнов, семейные пары, прожившие в браке 55 лет, и многодетные семьи.

А женщин с проблемами в личной жизни в 19:00 приглашают на семинар «Страх любви, или мой ли это мужчина?». Страх любви — очень частое явление, хоть и кажется странным. Ведь любви хотят все, да и не просто хотят, а жаждут. Но вот прошлые отношения оставляют следы в нашем сердце, часто не совсем приятные. Побороть психологические барьеры поможет профессиональный психолог и коуч. Место действия: кафе Rada (Каратанова, 17)

На большой сцене театра им. А.С. Пушкина представят новую постановку «Я.Другой.Такой.Страны» (16+). В основе спектакля — тексты известного московского художника и поэта Дмитрия Пригова (1940-2007). Одной из главных тем в творчестве Пригова стала страна, в которой на тот момент он жил — Союз Советских Социалистических Республик, а лирические герои его произведений смотрят на мир глазами советского обывателя. Начало спектакля в 19:00.