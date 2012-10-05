На Партизана Железняка водителя неожиданно занесло на пешеходов и другие машины (видео)

Красноярцев удивило поведение водителя на улице Партизана Железняка, который спровоцировал странное ДТП. Как рассказал Newslab.ru другой автомобилист, который едва не пострадал в этой аварии, все произошло в два часа дня 16 сентября в районе Краевой больницы. Проезжая часть в это время была сухой, так как дождь еще не начался. Но не исключено, что причиной ДТП стали именно неблагоприятные дорожные условия — неудовлетворительное состояние полотна.

При движении в направлении центра города водитель автомобиля Opel Antara потерял управление в крайней правой полосе. В итоге он чуть не наехал на пешеходов на тротуаре, ударился в припаркованную машину, развернулся на дороге и едва не повредил еще одну иномарку.

«У кроссовера что-то пошло не так. То ли потерял управление из-за того, что наехал на разлитый на дороге бетон, то ли плохо стало. Чуть не сбил пешеходов. Ударил припаркованный Hyundai Solaris. Чуть меня не задел», — посетовал автомобилист.

Отделавшийся испугом водитель рассказал, что бетон был разлит по проезжей части улицы Партизана Железняка в нескольких местах.