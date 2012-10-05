Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева попала в больницу после ДТП

В Красноярском крае в ДТП пострадала биатлонистка Ольга Медведцева, информацию об этом подтвердили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

СМИ, со ссылкой на собственные источники, сообщили, что накануне в аварию попали три биатлонистки - Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина. ДТП произошло на трассе между Красноярском и Бородино.

По данным ГИБДД, авария произошла вчера, 16 сентября, около 19:00 на трассе Р-255 «Сибирь». На 893 км автодороги от автомобиля, ехавшего со стороны Красноярска в Канск оторвалась какая-то запчасть, предположительно металлический болт, и отлетела в двигавшийся навстречу Audi Q5. Железный предмет пробил стекло и попал в голову водителя — это женщина, которой 42 года. После этого машина съехала в кювет и перевернулась. В автомобиле находились еще две женщины. Они никаких травм не получили. Фамилий участников ДТП в дорожной полиции не назвали.

В пресс-службе министерства здравоохранения подтвердили, что Ольга Медведцева действительно попала в больницу после ДТП. Как пояснила руководитель пресс-службы Зоя Масленникова, спортсменке провели операцию.

«Ольга Медведцева находится в одном из крупных городских стационаров и перенесла операцию. Она находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме», — пояснила Зоя Масленникова.

Напомним, Ольга Медведцева - двухкратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира. Спортивную карьеру биатлонистка завершила победным выступлением на Олимпиаде в Ванкувере, завоевав второе олимпийское золото. Весной 2010 года Ольга Медведцева официально объявила о завершении спортивной карьеры. В 2014 году она родила четвертого ребенка - дочь Ольгу.