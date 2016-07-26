Красноярскую чемпионку Ольгу Медведцеву выписали из больницы после ДТП (видео)

Олимпийскую чемпионку по биатлону, красноярку Ольгу Медведцеву выписали из больницы. Напомним, известная биатлонистка пострадала в аварии 16 сентября по дороге из Бородино в Красноярск. В лобовое стекло автомобиля спортсменки влетел металлический болт и угодил ей в голову. Женщину доставили в красноярскую больницу, где прооперировали.

Титулованная спортсменка провела в больнице больше двух недель. После операции о состоянии пострадавшей рассказала биатлонистка Светлана Слепцова, которая находилась в салоне автомобиля во время аварии.

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«Ольга выписана из больницы, все хорошо», — сообщил муж спортсменки Валерий Медведцев.

Сама чемпионка рассказала журналистам, что болт был больше ладони: «Он как пуля залетел и по касательной над виском пролетел. Говорят, это чудо, что с минимальными потерями», — рассказала Ольга Медведцева.