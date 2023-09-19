От имени главврача краевой больницы мошенники продали пенсионерке «лекарство от страшной болезни»

Главный врач Красноярской краевой клинической больницы предупредил красноярцев о мошенниках, действующих от его имени. Об этом Егор Корчагин написал на своей странице Facebook.

Врач попросил предупредить пожилых людей о мошенниках, которые пользуются его именем, чтобы выманить достаточно крупную сумму денег. «Пожилым пациентам звонят люди, представляющиеся именем главного врача краевой больницы и рассказывают о том, что при медицинском обследовании у них выявлено страшное заболевание, спасением от которого будет лекарство, которое надо купить у специалистов из Санкт-Петербурга», — рассказал Егор Корчагин.

После звонка из больницы с человеком сразу связывается «специалист», который подтверждает диагноз и диктует номер счета. Стоимость лекарства — 120 тыс. рублей. Главврач краевой больницы отметил, что от перевода денег людей не останавливает даже то, что на приеме в краевой больнице они не были и никакого обследования не проходили.

«В предыдущем случае чудом вмешавшиеся в ситуацию родственники спасли пенсионерку от безумного поступка. А сегодня ко мне пришла женщина, которая уже успела перевести деньги на счет. Пришла, чтобы получить это лекарство», — возмутился Егор Корчагин.

Он попросил красноярцев распространить информацию о мошенниках. Он пояснил, что диагноз врач может сообщить пациенту только при личной встрече. Поэтому любой подобный звонок должен насторожить человека.