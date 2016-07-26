Горсовет Красноярска назначил дату конкурса на пост мэра

Конкурс на должность главы Красноярска состоится 11 октября 2017 года. К такому решению на внеочередной сессии городского совета пришли его депутаты.

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В этот день конкурсная комиссия отберет кандидатов на пост мэра, из которых депутаты горсовета на очередной сессии и выберут мэра. В состав комиссии войдут пять представителей городского парламента и пять человек, рекомендованных губернатором Красноярского края. Имена первых станут известны 3 октября. К этой же дате должен определиться с выбором и глава региона. С депутатами предложенные губернатором кандидатуры согласовываться не будут.

Заявки на участие в конкурсе на пост красноярского градоначальника начнут принимать 21 сентября. С этого дня любой гражданин России в возрасте от 21 года, не имеющий ограничений пассивного избирательного права (несудимый, дееспособный и адекватный), может подать соответствующие документы и претендовать на кресло мэра.

Закончится прием заявок 5 октября. После этого красноярцы смогут внести свои предложения по оценке кандидатов. Точнее, сделать это они могут и сейчас, вот только конкурсная комиссия имеет право не рассматривать те предложения, которые были поданы до ее формирования.

Оценивать кандидатов будут по десятибалльной шкале. До сессии дойдут лишь те, кто получит наивысшие оценки. Причем, если изначально планировалось, что будет всего два кандидата, то сегодня решили не вводить подобного ограничения.

Напомним, что прямые выборы главы Красноярска были отменены в декабре 2014 года, когда Законодательное Собрание Красноярского края приняло новый закон о выборах органов власти в муниципалитетах.