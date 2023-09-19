На Николаевской сопке вырубили лес под строительство трассы для фристайла

На Николаевской сопке в Красноярске вырубают деревья под строительство новой лыжной трассы для Студенческих игр. Фотографии сруба березовой рощи опубликовали горожане в социальных сетях.

Деревья вырублены на месте строительства трассы для фристайла. Грузовые машины подвозят на место грунт, а экскаватор выравнивает землю. Обсуждая ситуацию в социальных сетях, красноярцы возмутились происходящим и отметили, что о деревьях совсем никто не заботится. Кроме того, горожане уверены, что восстанавливать срубленные березы никто не будет.

Как пояснили Newslab.ru в пресс-службе краевого министерства строительства и ЖКХ, сейчас на Николаевской сопке идет подготовка грунта к строительству спортивного объекта. Тяжелая техника делает насыпь и выравнивает склон будущей горнолыжной трассы. В проекте строительства предусмотрены компенсационные посадки. В минстрое заверили, что возмещение утраченных деревьев произойдет в полном объеме.

К Студенческим играм на Николаевской сопке построят семь специально оборудованных трасс для фристайла и сноуборда.

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Напомним, что строители, в случае необходимости сноса деревьев, должны взамен высадить новые. За каждое срубленное дерево в Красноярске предусмотрена посадка новых насаждений в соотношении не менее «2 к 1» к утраченным. В начале года красноярская администрация уже утвердила методику для расчета цены деревьев. Каждому виду зеленого насаждения определена своя стоимость с учетом возраста. Рассчитывать цену будут в МРОТ.

Ранее на Николаевской сопке уже проводили компенсационные посадки, однако тогда они не устроили красноярских общественников.