Руководитель департамента горхозяйства Красноярска попросил еще 300 миллионов на деревья

Посадки деревьев, компенсирующие вырубленные под объекты Универсиады, не могут быть завершены из-за нехватки средств на уход за ними. Об этом заявил глава департамента городского хозяйства Красноярска Игорь Титенков на заседании комиссии по подготовке к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

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Напомним, что для строительства объектов Универсиады в Красноярске будет вырублено свыше 36 тысяч деревьев. А для того чтобы компенсировать ущерб нанесенный городу, должно быть посажено более 72 тысяч деревьев.

Объем финансирования этого проекта уже был увеличен на 120 млн для того, чтобы взамен срубленных взрослых деревьев перестали высаживать совсем юные саженцы. Теперь же речь идет еще о 300 млн рублей, которые пойдут на уход за посаженными деревьями в течение трех лет.

Самое странное в этой ситуации то, что два года после того как был принят соответствующий указ губернатора никто не вспоминал о том, что за этими деревьями нужно ухаживать. А тут вдруг такая сумма, причем совершенно без каких-либо обоснований, — прокомментировал депутат ЗС Красноярского края Александр Глисков.

Много вопросов вызывают и темпы посадки — на сегодня из обозначенных 72 тысяч деревьев, высажено лишь порядка 20 тысяч. Главный хозяйственник Красноярска объяснил это тем, что еще не все деревья вырублены.

Депутат ЗС Сергей Титов подчеркнул: " Под вырубки попали взрослые деревья, а в качестве их замены высаживают совсем молодые саженцы, а иногда и вовсе кустарники, которые даже в пропорции 2:1 не могут компенсировать срубленное. Ну и, конечно, много вопросов к выбору мест для посадок деревьев".