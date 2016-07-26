Женщину поймали на сбыте 200 опасных таблеток для похудения (видео)

Наркополицейские задержали 32-летнюю жительницу Ачинска по подозрению в незаконном обороте сильнодействующих веществ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Поймали нарушительницу в конце прошлой недели в одном из офисных помещений, где был оборудован магазин по продаже сомнительных препаратов. В настоящее время полицейским достоверно известно только об одном факте ее преступной деятельности — женщина незаконно сбыла около 200 таблеток для похудения местной жительнице. Полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 30 гр. препарата. Исследование установило, что таблетки содержат сильнодействующее вещество — сибутрамин (анорексигенное лекарственное средство, усиливающее чувство насыщения).

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», ей грозит до 8 лет колонии. Как полицейские вычислили нарушительницу и помогала ли оперативной работе покупательница таблеток, не сообщается.