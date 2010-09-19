В одном из районов Красноярска накрыли 5 квартир с проститутками и задержали сутенеров (видео)

Оперативники уголовного розыска и росгвардейцы в ходе спецоперации задержали в Красноярске членов группы, подозреваемых в организации занятий проституцией. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Подозреваемыми являются 29-летняя женщина и 38-летний мужчина, который ранее уже был судим. Оба — жители Красноярска. «Работали» они на территории Советского района города в течение 2 лет. Злоумышленники снимали в аренду квартиры, в которых заставляли заниматься проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Всего проституток было 9.

Оперативные мероприятия по задержанию злоумышленников проводились одновременно в 5 квартирах краевого центра. Кадры задержания полицейские обнародовали для СМИ и общественности.

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В квартирах изъяли мобильные телефоны, сим-карты, блокноты, в которых велась запись клиентов, и другие вещи. Однако предполагаемые организаторы уверяют, что девушки не оказывали услуг интимного характера, а делали только «усиленный массаж».

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 241 «Организация занятия проституцией», им грозит до 6 лет колонии. В настоящее время подозреваемые находятся под арестом.