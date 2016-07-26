Красноярцы поддержали юного земляка в полуфинале ТВ-шоу «Ростелекома» «Дети на льду. Звезды»

«Ростелеком» организовал трансляцию выступления восьмилетнего фигуриста из Красноярска. Алексей Тотмин выступил в Москве в полуфинале ледового шоу «Дети на льду. Звезды». Соревнования организованы «Ростелекомом» и Федерацией фигурного катания России.

Чтобы поддержать спортсмена, «Ростелеком» устроил открытый просмотр его выступления специально для юных спортсменов-фигуристов Красноярска, их родителей, а также представителей федерации фигурного катания. Показ состоялся в пространстве кинотеатра «Синема Парк», что позволило увидеть все детали ТВ-шоу на большом экране в идеальном качестве.

Собравшиеся смогли поболеть за Алексея Тотмина, сделать свое фото в стилистике проекта и получить сладкие подарки от компании «Ростелеком».

Проект продолжается. И сегодня, 19 сентября, в течение дня каждый может помочь Алексею Тотмину попасть в финал проекта. Для этого нужно проголосовать за него, отправив смс-сообщение с его уникальным номером (лёд 9) на номер 3242.

Трансляции шоу «Дети на льду. Звезды» проходят по пятницам в 0.00 часов по местному времени на сайте itv.rt.ru. Зрители Интерактивного ТВ «Ростелекома» смогут увидеть выступления на телеканале «Все ТВ». Подробную программу трансляций, а также дополнительную информацию, можно найти на сайте ice.rt.ru.

Всероссийский конкурс «Дети на льду. Звезды» — социальный благотворительный проект, направленный на развитие и популяризацию этого вида спорта. Это спортивное телешоу, организованное по принципу соревновательных туров на выбывание. Уже второй год телезрители следят за непридуманными историями детей, которые, не смотря на свой юный возраст, демонстрируют виртуозное спортивное мастерство и твердость характера.

Конкурс проходит среди детей 8-9 лет, занимающихся фигурным катанием и приславших минутное видео выступления на онлайн кастинг. Конкурсанты второго сезона «Дети на Льду. Звезды» проходили очные отборы, организованные в крупных городах всех федеральных округов страны. Таким образом, определились имена участников проекта: 21 девочка и 21 мальчик из 21 города страны.

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В жюри проекта вошли легендарные персоны российского фигурного катания: Татьяна Тарасова, Илья Авербух и Галина Голубкова. Ведущие шоу — Алексей Ягудин и Кристина Косарева (победитель шоу «Дети на льду. Звезды» 2016 года).

Для участия в финале будут отобраны 14 участников, причем, двое из них — с помощью зрительского голосования. Поддержать участника каждого из еженедельных полуфиналов можно по телефону 3242 (для абонентов сотовой связи «Ростелеком» — номер 2017), направив смс с уникальным номером участника. Средства от смс-голосования поступят в благотворительный фонд «Линия жизни», это позволит помочь сразу двум детям — фигуристу и больному ребенку.

Полуфинальное выступление второго красноярца Георгия Трубкина состоится 29 сентября.