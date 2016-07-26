Изменения в правилах фигурного катания протестируют на Универсиаде в Красноярске

Красноярск с инспекцией посетила руководитель Управления по организации и проведению соревнований Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Кожемякина. Основной темой рабочей встречи стали предстоящие изменения отраслевых спортивных правил.

Совместно с представителями дирекции Зимней универсиады-2019 Кожемякина провела семинар для спортивных судей, задействованных в подготовке и проведении соревнований по одному из основных видов спорта Студенческих игр — фигурному катанию. Соревнования по этой дисциплине запланированы в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск» в следующих дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание, спортивные танцы, синхронное катание.

«Универсиада в Красноярске состоится на следующий сезон после Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, — отметила Ольга Кожемякина. — После Игр мы ожидаем, что произойдут определенные изменения в правилах по фигурному катанию, которые будут апробированы и использованы на Универсиаде. Новшества будут и в общих правилах проведения соревнований, и в технических правилах, и в системе судейства. В фигурном катании обязательно увеличится техническая сложность и в мужском, и в женском, и в парном катании. Хочется надеяться, что изменения коснутся не только технической стороны, но и художественной составляющей, потому что фигурное катание — пожалуй, единственный зимний вид спорта, который приближен к искусству и к творчеству».

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Обучение спортивных рефери Зимней универсиады-2019 направлено на формирование полноценного судейского корпуса по всем видам спорта Студенческих игр. Ожидается, что ключевые позиции в судейских бригадах будут занимать специалисты из международных и национальных федераций по видам спорта, а арбитров начальных категорий решено подготовить из числа обычных красноярцев. Отбор кандидатов проводился на базе красноярских вузов на конкурсной основе.

Желающие могли подать заявку на обучение и попытаться получить новую для себя специальность.

В 2016 году уже состоялась серия семинаров по керлингу, сноуборду, фристайлу, биатлону, спортивному ориентированию и горнолыжному спорту. Завершится образовательная программа непосредственно перед началом XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.