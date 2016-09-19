Красноярка обнаружила таракана в еде из популярного гипермаркета

Жительница Красноярска пожаловалась на тараканов в гипермаркете «Лента», расположенном на улице 9 Мая, 62. Посетительница магазина сообщила, что обнаружила насекомое среди хлебобулочных изделий, которые продаются в гипермаркете. Фотографию таракана, сидящего в лотке с булочками, женщина опубликовала в социальной сети:

«Среди популярных булочек увидела рыжего таракана. Люди берут, таракану тоже нравится», — написала красноярка в социальной сети.

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В красноярском гипермаркете отказались комментировать ситуацию. Администратор в разговоре с корреспондентом Newslab.ru предложила написать жалобу на официальном сайте торговой сети.

Отметим, на популярном сервисе Flamp.ru красноярцы неоднократно писали о низком качестве продуктов в данном магазине.