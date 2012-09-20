Владельцы KFC заплатят больше двух миллионов рублей отравившимся школьникам

Суд обязал выплатить компенсацию морального вреда семьям школьников из города Канска Красноярского края, отравившихся в ресторане быстрого питания KFC на Ярославском вокзале в Москве. В суд обратились родители школьников и потребовали взыскать с предприятия быстрого обслуживания «Ярославский», которому принадлежит филиал сети KFC, по 220 тысяч рублей.

Напомним, в августе 2016 года семь канских школьников почувствовали недомогание после ужина в привокзальном ресторане. Роспотребнадзор провел проверку и установил, что дети подхватили инфекционное заболевание — сальмонеллез, от которого им пришлось лечиться больше недели.

Оказалось, что к острому кишечному заболеванию привело употребление зараженной пищи из KFC. Носителями инфекции были сотрудники ресторана, которые заражали еду из-за нарушений правил личной гигиены.

Суд постановил взыскать с предприятия быстрого обслуживания «Ярославский» по 330 тысяч рублей в пользу каждой семьи, а также расходы на представителей. В общей сложности предприятие заплатит почти 2,5 миллиона рублей.