В Красноярском крае каждый день ловят по 60 пьяных за рулем

Жители Красноярского края не боятся штрафов за пьяное вождение.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю рассказали, что с начала года возбудили уже 2,6 тыс. уголовных дел в отношении нетрезвых водителей, которые повторно сели за руль в состоянии опьянения. Только за первую декаду сентября в крае возбудили около 40 таких дел, а ежедневно ловят новых нарушителей — до 60 человек. По статистике, чаще всего допускают пьяное вождение мужчины. Но в этом месяце полицейские возбудили уголовные дела в отношении двух женщин.

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Так как штрафы на людей не очень эффективно действуют, сотрудники краевой полиции стараются наложить арест на машину нарушителя. В сентябре таким образом арестовали автомобиль ВАЗ, принадлежащий жителю Лесосибирска. Еще один лесосибирец, причем лишенный прав на 2 года, за текущий месяц уже дважды попадался пьяным за рулем. Его суд отправил под домашний арест на 2 месяца.

В полиции отметили, что такую же меру пресечения выбрали для еще трех пьяных водителей. Еще четыре нарушителя ждут решения суда.

Напомним, представитель Генпрокуратуры на прошлой неделе назвал Красноярский край лидером по количеству уголовных дел в отношении пьяных водителей.