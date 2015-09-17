Красноярский край стал лидером по уголовным делам в отношении пьяных водителей

Генпрокуратура назвала Красноярский край лидером по количеству уголовных дел за повторную езду в пьяном виде. Об этом, со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного, сообщило издание «Газета.ru».

По статистике, пьяными за руль чаще всего садятся мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, не имеющие постоянного дохода и уже имевшие проблемы с законом. Несмотря на ужесточение наказания, каждые полгода в России ловят 40 тысяч автомобилистов на повторном пьяном вождении.

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Чаще всего повторно за руль в нетрезвом виде садятся жители Сибирского и Приволжского федеральных округов. Лидером среди регионов оказался Красноярский край — в первом полугодии 2017 года сотрудники полиции завели уже 1905 уголовных дел. На втором месте Башкирия — здесь поймали 1874 нарушителей. На третьем месте Пермский край с 1422 уголовными делами. Дальше идут Кемеровская область (1225), Нижегородская область (1 196) и Алтайский край (1023).

Меньше всего уголовных дел за повторную езду в пьяном виде в первом полугодии завели в Чечне (56), Ингушетии (56), Севастополе (32), Еврейской автономной области (31), Ненецком (22) и Чукотском (5) автономных округах.

В издании отметили, что реальный срок в колонии получают единицы из тех, кто попался пьяным за рулем. Основным наказанием остаются обязательные работы или штраф.