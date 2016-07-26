Енисейск презентуют на международной выставке в Китае

Делегация из Красноярского края в составе 60 человек расскажет о культурном, деловом и туристическом потенциале региона в рамках китайско-монгольской выставки, которая пройдет с 26 по 30 сентября в г. Хух-Хото (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай).

Значимое место на региональном стенде займет презентация Енисейска. Напомним, в 2019 году одному из старейших городов региона, которому почти в первозданном виде удалось сохранить архитектуру сибирского города 18-19 веков, исполнится 400 лет.

Делегат из Красноярска презентует экскурсионный тур «К берегам Енисея», который ранее получил положительную экспертную оценку Ассоциации туроператоров России, Министерства культуры РФ и был официально рекомендован как вариант отдыха для российских и иностранных туристов.

«Эта выставка важна как для установления новых деловых контактов, так и для информирования посетителей международной выставки о туристических возможностях региона. Все желающие смогут получить переведенные на иностранный язык буклеты с информацией об истории Енисейска и туристических возможностях уникального, с точки зрения истории и культуры, города», - уточнила специалист отдела туризма Администрации Енисейска Жанна Хмелькова.

Как отметили представители Министерство коммерции Китая, выставка послужит важной платформой для продвижения экономического сотрудничества и культурных обменов между странами.

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