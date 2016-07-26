Правительству предложили поделиться с россиянами нефтяными доходами

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, предлагающий распределять часть доходов от добычи полезных ископаемых между гражданами страны. Соответствующее дополнение к закону «О недрах» опубликовано в системе обеспечения законодательной деятельности парламента.

Авторы закона предлагают ежегодно пускать 20 % сырьевых доходов на выплаты россиянам. К тому же, предполагается, что в дальнейшем эта доля будет расти на 2 % в год.

Если закон примут в этом году, то уже в следующем жители страны получат около 10 тысяч рублей каждый.

Претендовать на эту выплату сможет любой гражданин РФ, отработавший в году не менее 9 месяцев. Также она может быть выплачена безработному, стоявшему на бирже труда, но не получавшему пособие. Кроме этого, ее будут получать пенсионеры, имеющие не менее пяти лет трудового стажа.

Правительство РФ раскритиковало эти поправки, сославшись на то, что они выходят за рамки закона о недрах, ведь распределение доходов бюджета контролируется бюджетным законодательством.

Кроме того, чиновники отметили, что право каждого гражданина на получение доходов от использования природных ресурсов реализуется посредством перечисленных расходов государства на обеспечение льгот и выплат, гарантируемых Конституцией России и федеральными законами.