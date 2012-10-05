Российских автомобилистов могут заставить платить экологические сборы

Правительство РФ в лице Министерства транспорта рассматривает возможность замены транспортного налога для автомобилей экологическим сбором. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственные источники в ведомстве.

Уже к концу этого года Минтранс собирается подготовить обоснование этого нововведения.

Сейчас величина налога, который платят автомобилисты рассчитывается исходя из мощности двигателя, марки и модели автомобиля, года его выпуска, времени владения транспортным средством. Также учитываются и региональные коэффициенты.

При введение же экологического сбора, его размер будет зависеть только от объемов выбросов автомобилем углекислого газа, указанных в паспорте транспортного средства. И никакой региональной привязки.

Руководитель красноярского отделения Федерации автовладельцев России Павел Стабров обращает внимание на то, что объем выбросов углекислого газа, выбрасываемый автомобилем, зависит не от заявленных в документах параметров двигателя, а от его текущего состояния. Таким образом, величина сбора должна исчисляться на основе данных ежегодного техосмотра, который, по словам Стаброва, примерно 30% автовладельцев не проходят. Плюс, качество бензина, которое зачастую далеко от заявляемых экологических параметров.