«Бинбанк» оздоровят за счет средств ЦБ

Банк России объявил о начале санации «Бинбанка». Об этом сообщили на сайте регулятора.

С этого момента ЦБ становится основным инвестором банка, привлекая, в том числе, средства Фонда консолидации банковского сектора.

«Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка осуществляется в сотрудничестве с его действующими собственниками и руководителями, - говорят в ЦБ, - что позволит обеспечить непрерывность их деятельности на рынке банковских услуг».

Иными словами, ограничения на выдачу вкладов со счетов «Бинбанка» вводиться не будут.

Сейчас в кредитной организации введена временная администрация, в которую вошли сотрудники Центробанка и Фонда консолидации банковского сектора.

Добавим, на начало августа объем активов «Бинбанка» составлял 1,2 трлн рублей, что делало его 11-м среди российских банков по этому показателю.