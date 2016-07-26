Красноярский «Жилфонд» провел «горячую линию» по отоплению

В районных дирекциях ГУК «Жилфонд» прошла «горячая линия» по вопросам теплоснабжения в домах, находящихся в управлении компании. За два часа общения с жителями всех районов города было принято 143 звонка.

Все заявки жителей, поступившие на «горячую линию», зафиксированы и взяты на контроль руководителей дирекций. Большая часть обращений касалась проблем в отдельных квартирах или комнатах. На сегодняшний день отопление подается во все дома под управлением «Жилфонда».

Специалисты компании отрабатывают заявки жителей, связанные с завоздушиванием систем отопления, которые носят локальный характер — касаются отдельных квартир или комнат, не влияют на подачу тепла в дом в целом.

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Напомним, согласно распоряжению администрации Красноярска, полностью завершить подключение домов и выйти на рабочие параметры необходимо до 27 сентября.

Работу с обращениями жителей ГУК «Жилфонд» ведёт постоянно. Во всех районах специалисты в телефонном режиме консультируют собственников жилья по вопросам, касающимся работы Городской управляющей компании.

Получить ответы на вопросы можно с 8:00 до 17:00 по телефонам «горячих линий»: