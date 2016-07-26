Красноярский «Жилфонд» провел «горячую линию» по отоплению

В районных дирекциях ГУК «Жилфонд» прошла «горячая линия» по вопросам теплоснабжения в домах, находящихся в управлении компании. За два часа общения с жителями всех районов города было принято 143 звонка.
Все заявки жителей, поступившие на «горячую линию», зафиксированы и взяты на контроль руководителей дирекций. Большая часть обращений касалась проблем в отдельных квартирах или комнатах. На сегодняшний день отопление подается во все дома под управлением «Жилфонда».
Специалисты компании отрабатывают заявки жителей, связанные с завоздушиванием систем отопления, которые носят локальный характер — касаются отдельных квартир или комнат, не влияют на подачу тепла в дом в целом.
Напомним, согласно распоряжению администрации Красноярска, полностью завершить подключение домов и выйти на рабочие параметры необходимо до 27 сентября.
Работу с обращениями жителей ГУК «Жилфонд» ведёт постоянно. Во всех районах специалисты в телефонном режиме консультируют собственников жилья по вопросам, касающимся работы Городской управляющей компании.
Получить ответы на вопросы можно с 8:00 до 17:00 по телефонам «горячих линий»:
- горячая линия Межрайонной правобережной Дирекции 275-17-58;
- горячая линия Дирекции по Октябрьскому району 274-43-25;
- горячая линия Дирекции по Советскому району 274-89-14;
- горячая линия Межрайонной левобережной Дирекции 273-08-33;
- горячая линия дирекции Свердловскому району 233-73-43.