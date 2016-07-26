В Красноярске к центральному отоплению подключили более 98 % зданий

К центральному отоплению подключено 5 248 жилых зданий Красноярска — это 98,9 % от общего количества, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Теплоснабжение подано в 158 школ, 220 лечебных учреждений, 213 детских садов. В целом по городу, включая жилые дома и ведомственные помещения, отапливаются 6 064 зданий.

Отопительный период в текущем году в Красноярске стартовал с 18 сентября, в социальные учреждения города тепло начало поступать уже 15 сентября. За два прошедших дня отопление подано практически во все социальные объекты и в подавляющую часть жилых домов.

На вечер 20 сентября отапливается 98,8 % зданий города. Для сравнения, 5 лет назад в 2012 году после двух дней работы по подключению к системам тепло появилось лишь в 40 % зданий города (детские сады — 55 %, школы — 65 %, лечебные учреждения — 46 %, жилые дома — 38 %).

Первый заместитель Главы города — руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков рассказал: «Быстрые темпы подключения достигнуты, прежде всего, в результате того, что практически все крупные системы теплоснабжения работают по циркуляционной схеме. То есть сети в течение всего года заполнены теплоносителем и после объявления даты начала отопительного периода жилищным организациям необходимо только открыть задвижки и провести настройку внутридомовой системы теплоснабжения».

Красноярцам напоминают, если батареи в квартирах по-прежнему остаются холодными, сообщить об этом можно по телефонам управляющей компании или ТСЖ (телефоны можно увидеть в квитанциях на оплату), либо по телефону диспетчерской службы 005.

21 сентября с 18 до 19 часов руководители районных администраций проведут «горячие линии» по вопросам отопления. Итог начала отопительного сезона в Красноярске подведет глава города Эдхам Акбулатов на прямой линии с горожанами на следующей неделе.

О проблемах с теплоснабжением красноярцам можно сообщать 21 сентября с 18.00 до 19.00 по телефонам:

Советский район — (391) 255-38-70;

Центральный район — (391) 227-38-76;

Железнодорожный район — (391) 221-34-76;

Октябрьский — (391) 247-01-20;

Свердловский район — (391) 261-98-90;

Кировский район — (391) 213-28-16;

Ленинский район — (391) 264-16-73.