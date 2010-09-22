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«Свадьба — не повод нарушать закон»: сотрудники ГИБДД начали дежурить около ЗАГСов
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В Красноярском крае

«Свадьба — не повод нарушать закон»: сотрудники ГИБДД начали дежурить около ЗАГСов

22 сентября 12:41
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Дорожные полицейские начали дежурства около красноярских ЗАГСов. Таким образом сотрудники полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» решили предотвращать нарушения правил дорожного движения со стороны свадебных кортежей.

В полиции отметили, что водители свадебных машин паркуются на тротуарах, беспорядочно сигналят и создают помехи другим участникам дорожного движения. Кроме этого, номера своих машин они зачастую прячут за надписями, а гости высовываются из люков и окон.

Экипажи ДПС будут дежурить около ЗАГСов
Фото: vk.com/gibdd24
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За все эти нарушения предусмотрены административные штрафы. Так за беспорядочные сигналы водитель может заплатить 500 рублей, а заклеивание государственного регистрационного номера обойдется в пять тысяч рублей, либо обернется лишением прав на срок до трех месяцев.

«Свадьба — светлый и незабываемый день в жизни молодой семьи, но это совсем не повод нарушать закон, — отмечает командир полка ДПС ГИБДД г. Красноярска Владимир Евсеенко, — мы рекомендуем не омрачать праздник, пренебрегая правилами дорожного движения и создавая аварийно-опасные ситуации, которые могут закончиться дорожно-транспортным происшествием».

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