В красноярском дворе на месте свалки высадят деревья

Во дворе дома в Советском районе Красноярска на месте снесенного павильона посадят деревья, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Накануне на онлайн-конференции к главе города Эдхаму Акбулатову обратилась жительница дома № 5 по улице Комарова. Она рассказала, что во дворе снесли павильон, однако на его месте образовалась большая свалка. Мэр пообещал выехать на место и лично решить этот вопрос.

В этот же день Эдхам Акбулатов приехал во двор, вызвал руководителя администрации Советского района Владислава Логинова и дал ряд поручений.