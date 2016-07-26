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В красноярском дворе на месте свалки высадят деревья
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В красноярском дворе на месте свалки высадят деревья

22 сентября 13:56
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Во дворе дома в Советском районе Красноярска на месте снесенного павильона посадят деревья, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Накануне на онлайн-конференции к главе города Эдхаму Акбулатову обратилась жительница дома № 5 по улице Комарова. Она рассказала, что во дворе снесли павильон, однако на его месте образовалась большая свалка. Мэр пообещал выехать на место и лично решить этот вопрос.

В этот же день Эдхам Акбулатов приехал во двор, вызвал руководителя администрации Советского района Владислава Логинова и дал ряд поручений.

Эдхам Акбулатов и Владислав Логинов во дворе дома по улице Комарова
Фото: пресс-служба администрации Красноярска

«В ближайшие дни нужно убрать оставшийся после сноса мусор, высадить здесь деревья, чтобы не возникало даже намерений установить на этом месте очередной павильон», — поручил глава города Красноярска.

Логинов Владислав Анатольевич
Логинов Владислав Анатольевич
Глава администрации Советского района Красноярска

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