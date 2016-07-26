Красноярцы спросили у мэра о ремонте дорог и планах по развитию города

Красноярцев интересует затянувшийся ремонт дорог, снос павильонов и ларьков, а также подготовка к 400-летию краевого центра. Вопросы на эти и другие темы сегодня горожане адресовали главе города Эдхаму Акбулатову в рамках прямой линии.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в общей сложности мэр принял порядка 70 обращений по самым разным вопросам. Каждый из них будет оформлен как личное сообщение и на каждый градоначальник даст ответ. Самыми актуальными темами стали ремонт дорог в центре Красноярска, обустройство ливневых канализаций, освещение улиц, снос павильонов, проект «Миллионному городу — миллион деревьев», а также проект, посвященный подготовке к 400-летию города.

Так, горожане интересовались у мэра, успеют ли подрядчики ремонта в центре уложиться в обозначенные сроки. Эдхам Акбулатов рассказал, что сейчас в Красноярске есть порядка восьми объектов, на которых работы еще идут. Это Коммунальный мост, участок над Абаканской протокой, проспект Мира, улица Карла Маркса, Елены Стасовой, Караульной и ряд других.

«Последнее перекрытие на улице Карла Маркса связано с тем, что нужно провести работы по устройству ливневой канализации. Задержки ремонта на проспекте Мира также связаны со сложностью выполнения работ, на многих участках необходимо обустроить ливневую канализацию. Конечно же, есть очень много претензий к подрядным организациям. Но я уверен, что нам удастся завершить ремонт, максимально соблюдая требования и технологии. Рассчитываю, что укладка асфальта будет выполнена до первой декады октября, а затем уже будут выполняться работы по благоустройству тротуаров, газонов, установке опор освещения», — разъяснил мэр.

Интересовали красноярцев и планы по обустройству ливневок в других частях города. Эдхам Акбулатов рассказал, что сейчас в Красноярске проектируют ливневку в створе ул. Авиаторов и Октябрьского моста. В следующем году ливневую канализацию отремонтируют на улице Ленина, начнется проектирование ливневки на ул. Железнодорожников и ул. Северная.

Вопрос по поводу освещения задала жительница микрорайона «Белые Росы», отметив, что на набережной и в дворовых территориях его просто нет. Эдхам Акбулатов сообщил, что этот вопрос будет решен в ближайшее время окончательно.

Не меньше горожан интересовала ситуация со сносом павильонов, а также незаконная торговля алкоголем. Напомним, в августе в Красноярске снесли порядка 50 таких объектов. Чаще всего, по словам мэра, это принудительный снос, так как собственники этих строений уклоняются от обязанностей по демонтажу. «Отмечу, что на сегодняшний день ужесточена ответственность за незаконную торговлю алкоголем, вплоть до уголовной», — сказал глава города.

В общении с красноярцам мэр остановился на проекте «Миллионному городу — миллион деревьев», напомнив, что в этом году в краевом центре высадили более 100 тысяч деревьев и кустарников. Значительная часть посадок — инициатива жителей и предприятий.

«Я благодарен красноярцам, которые по своей инициативе высаживают во дворах саженцы. Например, в доме, где я живу, пенсионеры высаживают саженцы рябины, маленькие ели, которые берут на своих дачных участках. И я знаю, что многие горожане делают также, а затем внимательно ухаживают за посадками. Очень важно, что люди активно присоединяются к реализации этого проекта», — ответил мэр.

Также мэр рассказал красноярцам о подготовке к 400-летию города:

«Считаю, что в рамках подготовки к 400-летию Красноярска мы все вместе могли бы реализовать целый комплекс мероприятий и проектов. Они должны касаться создания новых мест отдыха, инфраструктурных объектов социального значения: школ, детских садов, библиотек, объектов культуры. Безусловно, нам важно будет построить современные магистрали непрерывного движения. Нам предстоит решить вопрос по сносу ветхого и аварийного жилья. Отмечу, что администрация города, совместно с депутатами Законодательного Собрания края уже приступила к формированию предложений в рамках такой комплексной, масштабной программы», — сказал глава города Красноярска, подводя итог онлайн-конференции.

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По некоторым из вопросов Эдхам Акбулатов принимал решения сразу в ходе общения. Жительница дома по улице 9 Мая рассказала о необходимости ограничить въезд во двор. Эту тему мэр предложил обсудить на личном приеме сегодня. Еще одна красноярка сообщила о свалке, которая осталась после сноса павильона. Глава города решил лично выехать на место и решить вопрос.

Добавим, за пять лет мэр провел 10 онлайн-конференций и прямых телефонных линий, на которых ответил более чем на 1,5 тысячи вопросов красноярцев.