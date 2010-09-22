В Красноярском крае мужчина убил односельчанина за свидетельство в суде

В Шушенском районе мужчина убил соседа за свидетельские показания по уголовному делу его сына. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

31-летний мужчина пропал из своего дома в пос. Ильичево 16 июня. Найти его не удалось. Зацепка в деле появилась лишь 20 сентября, когда в полицию обратился местный житель с сообщением, что видел в день исчезновения соседа какую-то машину в лесу около поселка. Благодаря его рассказу полицейским удалось выяснять личность злоумышленника.

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Как пояснили в следственном управлении, в убийстве заподозрили соседа пропавшего мужчины. «Двое односельчан являлись давними знакомыми. 31-летний житель поселка выступил свидетелем по уголовному дело против сына 50-летнего мужчины в зале суда», — рассказали в следственном управлении о мотивах происшествия.

Благодаря этому свидетельству молодого человека осудили и его отец, затаив обиду на знакомого, пообещал отомстить. Злоумышленник вывез свою жертву на машине на берег реки Шушь и убил его металлической трубой. Тело он сначала сбросил в воду, но на следующий день вернулся и захоронил в лесополосе.

В совершении преступления мужчина признался. Расследование уголовного дела по ч.1. ст.105 УК РФ (убийство) продолжается.