Пропавшую после отдыха в баре жительницу Хакасии нашли убитой

Пропавшую в Абакане 24-летнюю девушку нашли убитой около Минусинской ТЭЦ. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Хакасии.

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Девушка бесследно пропала 2 сентября. До четырех часов утра она была с друзьями в баре «Арсенал» на ул. Пушкина в Абакане. Оттуда девушка ушла одна и домой не появилась. После заявления родных, следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а на прошлой неделе попросили помощи в поисках молодой женщины.

Сегодня следователи рассказали, что им удалось раскрыть преступление и задержать подозреваемого в его совершении. Это оказался 31-летний житель Абакана, работающий таксистом.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено тело погибшей девушки в безлюдном месте в лесополосе, расположенной в районе минусинской ТЭЦ, присыпанное сухой травой», — пояснили в следственном управлении.

Мужчину задержали, следователи собирают доказательства его вины. В ближайшее время суд определит ему меру пресечения — следствие просит держать его под стражей.