Министр образования пообещала согреть минусинцев

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская пообещала, что в понедельник, 25 сентября, в жилых помещениях дома на ул. Народная, 62/2 в Минусинске появится тепло. Об этом Newslab.ru сообщили в пресс-службе краевого отделения партии ЛДПР, которая одной из первых заметила эту проблему.

Дом, о котором идет речь, принадлежит Минусинскому сельскохозяйственному колледжу. Долгое время его директор Семен Афанасьев пытается любыми способами выжить 17 семей из занимаемых ими квартир.

Одним из средств, которое, по всей видимости, должно было заставить людей съехать, и стало отсутствие отопления.

«Я сегодня весь день плотно занималась решением этой проблемы и добилась того, что в понедельник в жилье этих людей появится тепло», – сказала Светлана Маковская.

Напомним, в начале сентября этого года депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Натаров во время своего визита в Минусинск встретился с жителями дома на ул. Народная, 62/2 и пообещал разобраться в ситуации.