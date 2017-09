«Хайп!» и «Рейв в Иране»: красноярцам покажут лучшие документальные фильмы о музыке

C 4 по 8 октября в Красноярске в Доме кино и Музейном центре пройдет фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend, региональная версия московского Beat Film Festival.

В этом году впервые при поддержке авиакомпании S7 Airlines на гастроли отправятся не только главные кинохиты из московской программы, но и специальные гости фестиваля — публичные интеллектуалы, эксперты и кинорежиссеры с лекциями и обсуждениями, а также музыканты с концертами и диджей-сетами.

Beat Weekend проходит одновременно в 15 городах России, в этом году — в пятый раз, в его программе — шесть наиболее важных и востребованных фильмов из летней программы Beat Film Festival. Как рассказали организаторы фестиваля, задача проекта — дать возможность молодым людям по всей стране увидеть новое документальное кино о культурных феноменах и героях, которые им интересны и близки.

Сенсация кинофестиваля Санденс и фильм открытия Beat Film Festival этого года — документально-игровая картина «Все эти бессонные ночи» (All These Sleepless Nights, реж. Михал Марчак) бросает зачарованный взгляд на современное поколение двадцатилетних. В декорациях ночной жизни Варшавы под саундтрек Caribou встретятся безудержность юности и боль взросления, танцы сутками напролет и купидоновы стрелы в сердце навылет.

Один из самых громких документальных фильмов года «День независимости» (Liberation Day, реж. Мортен Тровик) — хроника невероятного путешествия словенской рок-группы Laibach в Северную Корею, грандиозной концептуальной акции, в процессе которой ее участникам приходится на своем опыте проверить, как может выглядеть первый рок-концерт западного артиста в самой закрытой стране мира.

«Рейв в Иране» (Raving Iran, реж. Сюзанн Майерс) — хит международных фестивалей о подпольной электронной сцене в Тегеране, где среди чайных садов и золотых закатов двое молодых иранских диджеев устраивают секретные вечеринки.

«Хайп!» (Hype!, реж. Дуг Прэй) — остроумный и уже успевший стать культовым путеводитель по музыкальной сцене Сиэтла 1990-х , в котором главные герои «гранж-бума» во главе с Куртом Кобейном рассматриваются на равных с группами, чьи имена сегодня мало кто вспомнит. И всё для того, чтобы в итоге обнаружить: знаменитый «Саунд Сиэтла» не начинался с Nirvana и не закончился на Soundgarden.

«Когда я думаю о Германии ночью» — новая работа известного немецкого режиссера Ромуальда Кармакара и оператора Тома Тыквера (If I Think of Germany at Night), впервые показанная на Берлинском кинофестивале. Главные герои ночного Берлина — Рикардо Виллалобос, Роман Флюгель, Move D, Ata и Соня Мунир — расскажут о том, как электронная сцена превратилась в полноправную художественную институцию, о роли музыки в их жизни, гастролях и доме.

Отечественное документальное кино на фестивале представит «Я — Гагарин» (реж. Ольга Дарфи) — фильм о первом российском рейве Гагарин-party в павильоне «Космос» на ВДНХ , стихийных вечеринках в клубе «Танцпол» на Фонтанке и танцевальной культуре начала 90-х, которая тесно была переплетена с художественной — такие художники, как Тимур Новиков, черпали в ней вдохновение не меньше чем в немецком экспрессионизме или поп-арте.

Чтобы обсудить музыку 90-х и ее наследие как художественный проект в Красноярск специально прибудут основатель журнала «Птюч», экс-главный редактор Time Out Moscow, журналист и писатель, автор нашумевшего романа о 90-х «Странно пахнет душа» Игорь Шулинский и один из самых известных российских модельеров, художник и архитектор Ольга Солдатова. Круглый стол пройдет в рамках Красноярской музейной биеннале.

Beat Weekend 2017 в Красноярске пройдет с 4 по 8 октября в Красноярске в Доме кино (пр. Мира, 88) и музейном центре «Площадь мира» (пл. Мира, 1). Полную программу и расписание показов можно узнать на сайте фестиваля.